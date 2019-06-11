شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى قسيس تغنى مع الموسيقار هشام خرما فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة نيللى قسيس لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة، بمشاركتها فى حفل الموسيقار هشام خرما، الذى يحتضنه المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، فى تمام الثامنة مساء الإثنين 17 يونيو. نيللي قسيس تعد من أبرز الأصوات الواعدة فى مجال الموسيقى البديلة المصرى، بدأت شغها بالغناء فى سن التاسعة من عمرها، وانطلقت شهرتها من منصة الساوند كلاود بتقديمها "كوفرز" لأشهر الأغانى الأجنبية والفرنسية مع توليفة لروائع فيروز وماجدة الرومى وليلى مراد، وتفرغت لحبها الأساسي للغناء والمزيكا منذ قرابة 4 سنوات رغم بعد مجال دراستها الأصلى للإرشاد السياحى بالفرنسية، وتبدأ حاليًا انطلاقة غنائية جديدة فى رحلتها. Advertisements واحتفى خرما مؤخرًا بإطلاق ألبومه الموسيقي الجديد "كن"، والذى عكف على العمل عليه لقرابة 3 سنوات منذ إطلاق ألبومه الأول "اليقين"، ويجسد خلاله رؤيته الموسيقية "المتطورة"، فبعد غوصه في فكرة "اليقين في تحقيق حلمه بأن تصل موسيقاه للعالم"، وصل في الألبوم الثانى لمرحلة "اكتمال رؤيته الموسيقية" و"أن يكون كما يريد وأن يخلق موسيقى كما يشاء" ومن استوحى شعار الألبوم "كن ما تريد.. كن ما تحب"، وضم فى جعبته 10 مقطوعات موسيقية، أطلق منها كليب الأغنية الرئيسية "كن"، بشكل فيديو كليب تم تصويره بالكامل فى آيسلندا، ويعد بذلك أول فنان مصرى وعربى يصور فيديو كليب هناك.

نيللي وخرما

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيللى قسيس تغنى مع الموسيقار هشام خرما فى الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.