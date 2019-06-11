تعرف على تفاصيل ألبوم "إيه اللى فيها مش فيا" لـ "ياسمينا العلوانى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة ياسمينا العلواني، نجمة آراب جوت تالنت لطرح ألبومها الأول، والذي يحمل إسم "إيه اللي فيها مش فيا".

يضم الألبوم 9 أغانى متنوعة وتتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم يحيى محفوظ، بلال سرور وأحمد مصطفى ومحمد مصباح ومحمود غربلي و طارق توكل وكيميز.

يذكر أنه ذاعت شهرة ياسمينا علواني بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت" وقد حصلت على الباز الذهبي للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من ٥٠ مليون مشاهدة، على "يوتيوب".