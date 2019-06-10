"إمينيم" في أبوظبي قريبًا بعد أعوام من الغياب

أبوظبي - لايف ستايل
تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي للقاء مغني الراب الأميركي إمينيم بعد سنوات من الغياب، حيث من المقرر أن يؤدي المغني الأميركي في جزيرة بالعاصمة.
وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، يعود إمينيم بعد الحفل الذي أقامه خلال عطلة الفورمولا 1 في أبوظبي عام 2012، وستكون عودة إمينيم إلى الإمارات العربية المتحدة جزءاً من جولته للترويج لألبومه الجديد Kamikaze.
ويعدّ هذا الألبوم الذي أطلقه في سبتمبر من عام 2018 الألبوم التاسع للمغني الأميركي الذي يحصد المرتبة الأولى على قوائم تصنيفات Billboard في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى أعماله الموسيقية التي حصدت أفضل التصنيفات مع D12 وBad Meets Evil، وألبوم موسيقى فيلم 8 Mile الشهير.
وسيضم الحفل المنتظر مجموعة ضخمة من أعماله على مر السنين.
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