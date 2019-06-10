"سيكريت لايف أوف بيتس 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

صدر فيلم الرسوم المتحركة "ذي سيكريت لايف أوف بيتس 2" شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وفق ما ذكرت شركة "اكزبيتر ريليشنز".

وحقق الفيلم وهو من انتاج استوديوات "يونيفرسال" 47,1 مليون دولار مع بدء عرضه أي أقل من نصف ما حققه الجزء الأول من إيرادات قبل ثلاث سنوات.

وتفوق "بيتس 2" على "اكس-من: دارك فينيكس" الجديد أيضاً من انتاج "فوكس"، ليتصدر شباك التذاكر في الأيام الثلاثة لعطلة نهاية الأسبوع.

وأعار كيفن هارت وتيفاني هاديش وباتون اوزوالت أصواتهم لشخصيات الفيلم الذي يتمحور على كيفية تصرف الحيوانات المنزلية عندما يغادر أصحابها المنزل.

أما "دارك فينيكس" فحقق 33 مليون دولار مخيباً التوقعات، وفق ما ذكرت مجلة "فراييتي". وهو أسوأ أداء لأحد أفلام سلسلة "اكس-من" منذ عرض أول جزء منها قبل 20 عاماً. وكلف الفيلم 200 مليون دولار. وهو من بطولة جيمس ماكافوي وصوفي ترنر وجنيفر لورنس ومايكل فاسبندر وجيسيكا تشاستاين.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم "علاء الدين" من انتاج "ديزني" حاصداً 24,5 مليون دولار. وهو من إخراج غاي ريتشي وبطولة ويل سميث في دور الجني.

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وتراجع "غودزيلا: كينغ أوف ذي منسترز" من المرتبة الأولى إلى الرابعة محققاً إيرادات قدرها 15,5 مليون دولار.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب "روكيتمان" وهو من إنتاج "باراماونت" حول حياة المغني البريطاني إلتون جون. وحصد الفيلم 14 مليون دولار.

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