"علاء الدين" يتصدر إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري

نجح فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 9 يونيو، إيراد قُدر بـ646 ألفًا و878 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 236 ألفًا و35 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 183 ألفًا و326 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم"Avengers: Endgame" بطولة Robert Downey Jr، محققًا 35 ألفًا و923 جنيهًا، وحصل على المركز السادس فيلم "Ma" بطولة Octavia Spence، والذي حقق 18 ألفًا و251 جنيهًا.

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