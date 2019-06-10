شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار موسم العيد المسرحي بـ 10 مسرحيات تعرض بمسارح الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال موسم العيد المسرحي وعروضه المختارة مستمرة علي مسارح الدولة من خلال 10 عروض مسرحية متنوعة وموزعة علي مسارح القاهرة والإسكندرية فعلى المسرح القومي بالعتبة تعرض اليوم مسرحية " يعيش أهل بلدي" في الساعة التاسعة مساء وهي بطولة، أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، من تأليف محمد بغدادي، اخراج عاصم نجاتي.

وعلى المسرح العائم الكبير بالمنيل يستمر عرض " الحالة توهان" في الساعة التاسعة مساء وهي بطولة جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس، تأليف سيد خاطر والسيد إبراهيم ، إخراج سيد خاطر أما على مسرح الغد بالعجوزة فهناك مسرحية "الحادثة" والتي تبدأ في الساعة التاسعة مساء والعرض من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر ،نيجار، فتحى الجارحى، إخراج عمرو حسان.

أما على مسرح العائم الصغير بالمنيل فهناك "بيت الأشباح" وتعرض في الساعة السابعة مساء وهي من تأليف و إخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة " إبدأ حلمك" والدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة وعلى مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة زكي طليمات تعرض مسرحية "شباك مكسور" في الساعة الثامنة والنصف مساء وهي من تأليف رشا عبد المنعم و إخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، علي كمالو.

بيت الاشباح

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وعلى مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور تعرض مسرحية " نوح الحمام " في الساعة السابعة مساء وهي بطولة سوسن ربيع ، ياسر عزت ، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف و إخراج أكرم مصطفى وعلى مسرح الحديقة الدولية بمدنية نصر تعرض مسرحية "ست الدنيا" وتعرض في الساعة السابعة مساء والعرض نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي أقامتها الفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم،تأليف و أشعار بلال امام وبطولة أحمد الدسوقي ، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، تصميم و تدريب ميدو آدم أما على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية فهناك "أبو كبسولة" وتعرض في الساعة التاسعة مساء وهي من بطولة مصطفى ابو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع ،تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

على مسرح القاهرة للعرائس تعرض مسرحية "محطة مصر" في الساعة السادسة والنصف مساء وهي من تأليف محمد زناتي و إخراج رضا حسنين وعلى مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد علي موعد مع مسرحية "زهرة اللوتس" وتعرض في الساعة السابعة والنصف مساء وهي من تأليف طارق مرسي و إخراج محمد حجاج.