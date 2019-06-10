فن ومشاهير

صور.. دوللي شاهين تتألق في أولى حفلات الصيف بالعين السخنة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دوللي شاهين تتألق في أولى حفلات الصيف بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، أولى حفلات الصيف وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالعين السخنة بحضور عدد كبير من الشاب من مختلف الأعمار.

 

وقدمت دوللى شاهين خلال الحفل الذا امتد لساعتين متواصلتين عددا من أغانيها الشهيرة منها "أنا زى أى بنت" و"سندريلا" و"عايزنى أقولك"، إضافة إلى أغنية "يا حلو صبح"، التى طرحتها مؤخرًا من تراث الفنان الراحل محمد قنديل، وغيرها من أغنياتها المميزة.

 

يذكر أن المطربة دوللى شاهين طرحت مؤخرًا أغنية "حبيبى غير" والتي صورتها فيديو كليب على موقع اليوتيوب، وهى من كلمات أسير رياض، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع موسيقى حازم رأفت.

 

1ec7ca04-1fcf-4787-b36a-a144e95fa732

 

 

3e15e3fb-7d6a-4b1c-82df-4f07bb7da59c

 

 

Advertisements
07b3c8d2-f084-405a-a756-142a8fd4b334

 

 

7cc47f96-ae4e-4005-b6b2-0a979435c71f

 

 

10be7084-5c27-43e1-8864-48caeb9f3eeb

 

 

67d1bea6-9cd7-46b1-a334-3ec904d20d08

 

 

293e97aa-43f7-4159-97ca-4046fd4cd427

 

 

c5516823-a361-4881-ac51-980d1a780ac4

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. دوللي شاهين تتألق في أولى حفلات الصيف بالعين السخنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا