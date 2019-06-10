شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دوللي شاهين تتألق في أولى حفلات الصيف بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، أولى حفلات الصيف وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالعين السخنة بحضور عدد كبير من الشاب من مختلف الأعمار.

وقدمت دوللى شاهين خلال الحفل الذا امتد لساعتين متواصلتين عددا من أغانيها الشهيرة منها "أنا زى أى بنت" و"سندريلا" و"عايزنى أقولك"، إضافة إلى أغنية "يا حلو صبح"، التى طرحتها مؤخرًا من تراث الفنان الراحل محمد قنديل، وغيرها من أغنياتها المميزة.

يذكر أن المطربة دوللى شاهين طرحت مؤخرًا أغنية "حبيبى غير" والتي صورتها فيديو كليب على موقع اليوتيوب، وهى من كلمات أسير رياض، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع موسيقى حازم رأفت.