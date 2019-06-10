شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل:توقعت نجاح "كازابلانكا" و"عرابى" أعادنى بقوة للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عمرو عبد الجليل، إنه سعيد جدا بردود أفعال الجمهور على دوره فى فيلم " كازابلانكا" مع أمير كرارة والمعروف حالياً فى دور السينما ويحقق نجاحاً كبيراً على مستوى شباك التذاكر حيث يتصدر الموسم بايرادات وصلت الى 32 مليون فى 6 أيام، مضيفا أنه وجد اهتماماً كبيراً من جانب الجمهور.



عمرو عبد الجليل مع فريق عمل كازابلانكا

وأضاف عبد الجليل لـ"الخليج 365" أن شخصية "عرابى" التى يجسدخها فى الفيلم أعادته بشكل قوى ومؤثر إلى السينما مرة أخرى بعد فترة غياب خاصة وأنه من محبى السينما، متمنياً أن يواصل الفيلم حصد الايرادات طوال الايام المقبلة ويصل لأعلى ايرادات فى السينما مشيراً إلى أنه توقع تحقيق الفيلم لنجاح كبير بسبب مجموعة الفنانين المشاركين فى بطولته وطبيعة الشخصيات المقدمة فيه والكل فى الفيلم يعتبر شريك فى النجاح،



عمرو عبد الجليل

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وأرجع عمروعبد الفضل الفضل الى المخرج بيتر ميمى فى خروج شخصية عرابى وباقى الشخصيات بشكل متميز ومختلف تماماً لأنه مخرج متميز ولديه إمكانيات كبيرة، وتجارب متعددة واعتبر أن "كازابلانكا" سيكون شهادة ميلاد جديدة له.



عمرو عبد الجليل وبيترميمى

فيلم "كازابلانكا"، يشارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من النجوم إياد نصار وعمرو عبد الجليل وغادة عادل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والنجم التركى خالد أرغنتش، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا برودكشن وسينرجى فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمى.

عمرو عبد الجليل