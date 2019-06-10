شكرا لقرائتكم خبر عن كاتلين جينر تقضى وقتا ممتعا مع صوفيا هوتشينز فى كاليفورنيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كاتلين جينر أنها لا تبتعد عن شريكتها صوفيا هوتشينز، منذ أن بدأت علاقتهما فى عام 2015.

والتقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور لكاتلين جينر البالغة من العمر 69 عاما، وهى تستمتع بوقتها مع صوفيا هوتشينز ذات الـ23 عاما، حيث كان الثنائى فى طريقهما لاستقلال سيارة جينر، وذلك من أجل تناول وجبة العشاء فى كاليفورنيا مساء أمس الأحد.

وظهرت كاتلين جينر مرتدية فستانا متداخل الألوان ذا تصميم بسيط أظهر مدى اهتمامها بإطلالتها المميزة، أما صوفيا فكانت مرتدية فستانا قصيرا باللون الزيتى مع جاكت باللون الأبيض وحذاء بنفس اللون.



كاتلين جينر (1)



كاتلين جينر و صوفيا

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كاتلين جينر و صوفيا



كاتلين جينر و صوفيا



كاتلين جينر و صوفيا