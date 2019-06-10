"بعد ارتدائها القفطان".. زينة توجه رسالة للشعب المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة زينة صورة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بالقفطان المغربي.

علقت زينة على الصورة قائلة: "الناس كلها لبست القفطان المغربي في رمضان، أنا بقى من حبي فيها لبستها في العيد، ده لَبْس العيد بتاعي".

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وأضافت: "عارفة إن الشعب المغربي يمكن يكون بيحبني أكتر ما بيحب المغاربة نفسهم، وطبعًا إنتوا عارفين إن حبي ليكم أكتر بكتير وفوق ما ممكن تتخيلوا".

وتابعت: "الشعب المغربي كنبغيكم بزااااف بزاااااف وتوحشتكم وتوحشت المغرب وناسوا وأهلوا وقريبًا أزوركم".​