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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشرت الفنانة زينة صورة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بالقفطان المغربي.
علقت زينة على الصورة قائلة: "الناس كلها لبست القفطان المغربي في رمضان، أنا بقى من حبي فيها لبستها في العيد، ده لَبْس العيد بتاعي".
وأضافت: "عارفة إن الشعب المغربي يمكن يكون بيحبني أكتر ما بيحب المغاربة نفسهم، وطبعًا إنتوا عارفين إن حبي ليكم أكتر بكتير وفوق ما ممكن تتخيلوا".
وتابعت: "الشعب المغربي كنبغيكم بزااااف بزاااااف وتوحشتكم وتوحشت المغرب وناسوا وأهلوا وقريبًا أزوركم".
كانت هذه تفاصيل خبر "بعد ارتدائها القفطان".. زينة توجه رسالة للشعب المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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