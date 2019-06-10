كريم فهمي يعلن موعد طرح أفيش "ديدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان والمؤلف كريم فهمي طرح أفيش فيلمه السينمائي الجديد "ديدو" يوم الجمعة المقبل.

وعلق "كريم"، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "انتظروا يوم الجمعة الجاية أفيش فيلم ديدو (أرجوك لا تفعصني سهوا) من انتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وتأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح".

وأضاف: "الفيلم بقالي سنتين بكتبوا وبحضرلوا، إنتظرونا قريبًا، (مأخوذ عن فيلم ( honey i shrunk the kids) و(down sizing ) و(عقله الأصبع)".

"ديدو" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، وهنا الزاهد، ومن إخراج عمرو صلاح.​

