كريم فهمي يعلن موعد طرح أفيش "ديدو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلن الفنان والمؤلف كريم فهمي طرح أفيش فيلمه السينمائي الجديد "ديدو" يوم الجمعة المقبل.
وعلق "كريم"، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "انتظروا يوم الجمعة الجاية أفيش فيلم ديدو (أرجوك لا تفعصني سهوا) من انتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وتأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح".
وأضاف: "الفيلم بقالي سنتين بكتبوا وبحضرلوا، إنتظرونا قريبًا، (مأخوذ عن فيلم ( honey i shrunk the kids) و(down sizing ) و(عقله الأصبع)".
"ديدو" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، وهنا الزاهد، ومن إخراج عمرو صلاح.
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