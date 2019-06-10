العسيلي يمارس اليوجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر المطرب محمود العسيلي، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له أثناء ممارسته رياضة اليوجا في منزله.

وتفاعل متابعو العسيلي مع صورته بعدد من التعليقات المازحة، منها: "إهدى يا عسيلي.. أنت ضد الكسر متخافش"، و"دي تقدر تطير من غير جناحات يعني ولا ايه ؟"، و"عسلية يا مولعها يوجا"، و"أنا كمان مهتمة باليوجا".

يذكر أن المطرب محمود العسيلي طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "ملايين"، على قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، وقد صورها في دولة البرتغال.