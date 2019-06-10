محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشر المطرب محمود العسيلي، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له أثناء ممارسته رياضة اليوجا في منزله.
وتفاعل متابعو العسيلي مع صورته بعدد من التعليقات المازحة، منها: "إهدى يا عسيلي.. أنت ضد الكسر متخافش"، و"دي تقدر تطير من غير جناحات يعني ولا ايه ؟"، و"عسلية يا مولعها يوجا"، و"أنا كمان مهتمة باليوجا".
يذكر أن المطرب محمود العسيلي طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "ملايين"، على قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، وقد صورها في دولة البرتغال.
كانت هذه تفاصيل خبر العسيلي يمارس اليوجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.