سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد ميلاد ابنتها الثامن، ونشرت صور الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت سيرين في الصور تحتضن ابنتها وسط أجواء مبهجة، وأمامهما تورتة عيد الميلاد التي أعُدت خصيصًا من أجل هذا الحفل.

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وعلقت سيرين على الصور بقولها: "وجودها بدنيتي حياة بكل معنى الكلمة يا قطعة من قلبي بتمنالك تعيشي العمر كله بفرح ونجاح الله يحميلي إياكي.. عيد ميلاد سعيد ابنتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور مسلسل "الهيبة الحصاد" الذي جمعها والنجم تيم حسن .