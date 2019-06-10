يستقبلون الحضور بملابس الستينيات.. شاهد: عرض موسيقي لفعالية من الستين للحين بالرياض يلفت الأنظار

أقيمت على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض ، فعالية “من الستين للحين” والتي شهدت عرض 60 أغنية من عام 60 إلى عام 2019 .

وشارك الجمهور تفاصيل الحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي كما قام بتصوير أحداثه ، كما خطف الحفل الذي مدته ساعة ونصف، الأنظار ، وهو ينتقل برشاقة بين السنين، ويرتقي بالذائقة الموسيقية وهو يستعرض أجمل المحطات الغنائية خلال العقود الفنية الماضية وحتى الآن ، بحسب العربية نت .

واكتملت الفعالية بالتنظيم الذي أشاد به الجميع، خاصة الشباب الذين يستقبلون الحضور بملابس الستينيات، وحركات كانت متداولة بين الشباب في تلك الحقبة.

وذكر فريق العمل المكون من مدير المشروع المهندس سعيد الزهراني، وسعود الرسلاني منتج فني، والمخرج للمسرح مبارك المزعل، ومخرج العرض زياد زهران، ومساعد المخرج عبدالله الشهراني، أن التجهيز للفعالية استغرق أسبوعين لتجهيز المسرح واختيار الفرقة الموسيقية والاستعراضية والأغاني والرقصات الشعبية، وجميعهم شباب سعودي.

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