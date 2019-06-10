بـ60 جنيهاً فقط.. دجال يبيع «إكسير الحب» فى الأوبرا

تبدأ فرقة أوبرا القاهرة غداً عرض رائعة الايطالى العالمى جايتانو دونيزيتى، أوبرا «إكسير الحب»، وتستمر حتى 14 يونيه الجارى، على المسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، فى الساعة 8 مساء.

وتأتى الأوبرا بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة ب، بقيادة المايسترو ديفيد كريشنسى وكورال أطفال الأوبرا بإشراف الدكتور إيمان مصطفى، ومن إخراج حازم طايل.

وتتراوح أسعار تذاكر العرض بين 60 و85 و110 جنيهات.

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الأوبرا من فصلين وتدور أحداثها فى قرية إيطالية صغيرة خلال القرن 19، وتحكى عن «إدينا» الفتاة الجميلة الثرية التى تروى لأصدقائها عن إكسير له مفعول سحرى فى جمع القلوب ليحاول «نيمورينو» الذى يعشقها الحصول على هذا الإكسير، بخاصة بعد أن يتقدم الضابط «بلكورى» لخطبتها.

وبالفعل ينجح «نيمورينو» فى الحصول على الإكسير عن طريق الطبيب المتجول الدجال «دولكامارا»، الذى

يؤكد أن المفعول سيظهر بعد يوم وهى المدة اللازمة لهروبه ويكرر نيمورينو طلب الزواج من إدينا بعد تناوله الإكسير لكنها ترفض وتقبل الزواج من الضابط «بلكورى».

ويطلب «نيمورينو» من النصاب الإكسير مرة أخرى لكنه يرفض اعطاءه دون مقابل، فيضطر إلى التطوع فى كتيبة الضابط «بلكورى» للحصول على المال ليشترى الإكسير، وفى اللحظة نفسها يتوفى عمه الثرى، فتلتف حوله الفتيات ويظن الجميع انه مفعول الإكسير، وتعلم «إدينا» بما فعله «نيمورينو» من أجلها لتنتهى الأحداث بزواج الحبيبين «نيمورينو» و«إدينا».