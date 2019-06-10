بالصور.. إنجي المقدم تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت النجمة إنجي المقدم صور أحدث إطلالاتها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وجاء ذلك من خلال أحدث جلسة تصوير لها. يذكر أن الفنانة إنجي المقدم شاركت مؤخراً في مسلسل "ولد الغلابة" و هو بطولة كل من أحمد السقا، محمد ممدوح، إدوارد، هادي الجيار، مجدي بدر، كريم عفيفي، طاهرة، عفاف في مسلسل "ولد الغلابة" و هو بطولة كل من أحمد السقا، محمد ممدوح، إدوارد، هادي الجيار، مجدي بدر، كريم عفيفي، طاهرة، عفافرشاد، جلال الزكي، صفاء الطوخي، هبة مجدي، ريم سامي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب، و من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي.

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