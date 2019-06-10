خالد الصاوي يوجه رسالة بعد أحداث سوريا

وجه النجم خالد الصاوي رسالة بعد أحداث دولة سوريا، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "دول مش أشقاء أو دولة جوار دول أهل وخلان وعمام واخوات

لينا ولأولادنا بيننا النسب والتجارة والوحدة والتعاون و التقارب الثقافي من آلاف السنين طول عمرنا بيوتنا في مصر وسوريا مفتوحة لبعض فنوننا وفنانينا عزاز على قلوبناجدعنتهم وأصالتهم وأمانتهم دايما كانت وهتفضل سر تفوقهم ومحبتهم..السوريين منورين مصر لأنهم ولاد مصر".

يذكر أن الفنان خالد الصاوي يشارك في بطولة فيلم "كل سنة وانت طيب" و هو بطولة كل من تامر حسني، زينة، عزت أبو عوف، عائشة بن أحمد، أحمد فتحى، محمد ثروت.