خالد الصاوي يوجه رسالة بعد أحداث سوريا

وجه النجم خالد الصاوي رسالة بعد أحداث دولة سوريا، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "دول مش أشقاء أو دولة جوار دول أهل وخلان وعمام واخواتلينا ولأولادنا بيننا النسب والتجارة والوحدة والتعاون و التقارب الثقافي من آلاف السنين طول عمرنا بيوتنا في مصر وسوريا مفتوحة لبعض فنوننا وفنانينا عزاز على قلوبنا
يذكر أن الفنان خالد الصاوي يشارك في بطولة فيلم "كل سنة وانت طيب" و هو بطولة كل من تامر حسني، زينة، عزت أبو عوف، عائشة بن أحمد، أحمد فتحى، محمد ثروت.
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