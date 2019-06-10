شاهد.. محمد حماقي يروج لحفله بالسعودية

روج النجم محمد حماقي لحفله الغنائي المقبل بالمملكة العربية السعودية، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري. يذكر أن الفنان محمد حماقي طرح مؤخراً ألبوما بعنوان "كل يوم من ده"، ويضم الألبوم 20 أغنية، و أبرزهم: "يا ستار"، "صور"، م البداية"، "عيوني سهرانة"، "كفاية حلول وسط"، "يزلزال".

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