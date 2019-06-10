وجه النجم محمد إمام رسالة تهنئة للفنان أحمد السقا، حيث نشر صورة تجمعه به عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، و علق عليها كاتبًا: "اللي كسر الدنيا زينا.. هنقوله يا عمنا ترندات مصر بتتمرن..هوجان بيمسي على ولد الغلابة".
يذكر أن الفنان محمد إمام شارك مؤخرًا في مسلسل "هوجان" و هو
جدير بالذكر أن النجم أحمد
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح "ولد الغلابة".. هوجان يوجه رسالة لأحمد السقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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