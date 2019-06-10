بعد نجاح "ولد الغلابة".. هوجان يوجه رسالة لأحمد السقا

وجه النجم محمد إمام رسالة تهنئة للفنان أحمد السقا، حيث نشر صورة تجمعه به عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، و علق عليها كاتبًا: "اللي كسر الدنيا زينا.. هنقوله يا عمنا ترندات مصر بتتمرن..هوجان بيمسي على ولد الغلابة".

يذكر أن الفنان محمد إمام شارك مؤخرًا في مسلسل "هوجان" و هو

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بطولة كل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة كل من كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد الله، رياض الخولي، ميرنا نور الدين، عمر مصطفي متولي، أسماء أبو اليزيد، عبير صبري، هاجر أحمد.

جدير بالذكر أن النجم أحمد

السقا شارك مؤخراً في مسلسل "ولد الغلابة" و هو بطولة كل من محمد ممدوح، إنجي المقدم، إدوارد، هادي الجيار، مجدي بدر، كريم عفيفي، طاهرة، عفاف رشاد، جلال الزكي، صفاء الطوخي، هبة مجدي، ريم سامي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب، ومن تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي.