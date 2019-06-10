أبدت الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" سعادتها لإسهامها في زرع الفرح ضمن أجواء سهرة عيد الفطر المبارك على الحضور خلال حفلها التي أحيته في جزر المالديف، بفيلا برايفيت آيلند، تنقلت خلالها بين مجموعة من أجمل أغنياتها المتنوعة الألوان من اللبنانية والمصرية والخليجية والعربية الأخرى، وذلك برفة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا.

وأكدت ديانا حداد أن أجواء الحفل كانت حماسية برفقة الجمهور الحاضر من العائلات الخليجية والعربية المتواجدين في المالديف، وقالت: "جمعني مع الحضور أجواء حماسية وتفاعل جميل زرعنا فيها فرحة العيد بكل معانه، أسعدتني جداً ورأيت السعادة بأعين الحضور، وكل عام والجميع بخير".

وعادت ديانا حداد الى دبي حيث إقامتها، لتستعد لمجموعة من الأعمال التي سترى النور قريباً، ستبدأها من خلال أغنية منفردة جديدة ستقدمها من ألحان العراقي علي صابر، والتي إنتهت من تسجيلها خلال أيام شهر رمضان في ستوديوهات دبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديانا حداد تزرع الفرح بأجواء حماسية في حفل عيد الفطر في المالديف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.