كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بملابس خليجية.. دوللي شاهين تتألق في أحدث حفلاتها بالعين السخنة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألقت الفنانة دوللي شاهين في أحدث حفلاتها، بإحدى القرى السياحية في العين السخنة، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك المقامة هناك خلال أسبوع العيد.

أطلت دوللي على جمهور حفلتها بفستان صيفي ملون، مفتوح، وقدمت باقة من أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين الفنية، كان الكليب الخليجي "حبيبي غير"، وارتدت دوللي في الكليب الزى الخليجى البدوي، ليتماشى مع أجواء الكليب، الذي يعتبر ثاني تجربة لها في الإخراج بعد كليب "يا حلو صبح" الذي قدمته بعد أن غناه المطرب القدير محمد قنديل.

كليب "حبيبي غير" غناء: دوللي شاهين، ومن كلمات أسير رياض، وألحان خالد جنيدي، والموزع الموسيقي خالد رأفت، ومن إخراج دوللي شاهين.