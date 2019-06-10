دينا الشربيني تتحدّث عن علاقتها بـ عمرو دياب وهذا ما قالته

لا تزال علاقة الفنانة دينا الشربيني بالفنان عمرو دياب تثير الاهتمام، إذ تصدرت دينا التراند على مواقع تويتر في أكثر من بلدٍ عربي، بعد حديثها عن عمرو في برنامج "حكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

فقد قالت دينا في مقابلة مع أديب، إنّ عمرو دياب شخص يدخل الفرحة الى قلب من حوله.

وأشارت الشربيني إلى أنه كان يتابع مسلسلها الرمضاني "زي الشمس" ويشجع فريق العمل ويعطيهم طاقة إيجابية، كما أنه ساعدها كي تنسى التعب والمجهود الذي بذلته في العمل.

وعن رأي عمرو دياب بالمسلسل أشارت الشربيني إلى أنه كان سعيدا جداً كاشفة أنه وقف إلى جانبها كثيراً لأنه بطبعه شخص "جدع ويحب المجتهدين".

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وقالت الشربيني :"عمرو دياب وشه حلو على أي عمل يضع به بصمته، حتى لو بمجرد التواجد فقط".

وردا على سؤال أديب "أين شاهد دياب المسلسل؟" أجابت الشربيني :"ده حافظ المسلسل كله أكتر مننا".

وأضافت الشربيني :"عمرو دياب صديق مقرب لي في حياتي، وكان داعم نفسي لي أثناء التصوير وكان دوماً يزيد من ثقتي في نفسي في لحظات تعبي من التصوير.. عمرو دياب كان سعيد بنجاح العمل أكثر مننا، وكان يتابعه بشغف".