براد بيت يتخذ اجراء قانونيا ضد انجلينا جولي لإتمام طلاقهما!

اتخذ الممثل الأمريكي براد بيت، إجراءً قانونياً بشكل حازم تجاه زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن براد بيت قد استصدر إنذاراً بحق أنجلينا جولي رغم مرور 3 أعوام من رفع دعوى الطلاق أمام القضاء الأمريكي.
ويستعد فريق براد بيت القانوني لتضييق الخناق على أنجلينا، لاعتقاده بأنها تماطل في توقيع أوراق الطلاق، لتأجيل إتمام الإجراءات القانونية، على أمل أن يتراجع براد عن الدعوى.
وقضت المحكمة الأمريكية مؤخراً، بحكما مزدوج، ما يعني أنهما باتا الآن مطلقَين من الناحية القانونية، وذلك قبل إتمام الطلاق بشكل رسمي.
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