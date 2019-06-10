أجمل لقطات النجوم وعائلاتهم في عيد الفطر 2019

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عاش بعض النجوم العرب أجواء عائلية مميزة خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2019، حيث نشروا صورهم برفقة أبناءهم على السوشيال ميديا، وهذه بعضها كالتالي:
راغب علامة احتفل بذكرى ميلاده مع عائلته:
فاجأت جيهان علامة زوجها راغب بعيد ميلاده مع نجليها خالد ولؤي بالتزامن مع حلول عيد الفطر، حيث سادت أجواء من البهجة والفرح، كما ان جيهان أطلت بجلسة تصوير مميزة برفقة نجليها في عيد الفطر.
نجوم احتلفوا بالفطر مع أبنائهم:
النجم مكسيم خليل نشر صورة طريفة برفقة زوجته واحد ابناءه مقدما عبارات المعايدة لجمهوره لمناسبة عيد الفطر، كما ان الموزع أحمد ابراهيم ظهر مع ولديه بمناسبة عيد الفطر معلقاً على الصورة التي نشرها بالقول ان ولديه هما الحياة بالنسبة له.
كما ان النجم السوري محمد باش نشر صورة مع طفله الصغير وهو يقبله لمناسبة عيد الفطر، أما ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه فنشرت صورة وهي تجمل ولديها في عيد الفطر.
تابعوا أجمل لقطات النجوم العرب وعائلاتهم في عيد الفطر 2019.
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