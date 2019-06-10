10 مسلسلات ألمانية لا تفوتك.. اجلس وشاهد وتعلم اللغة

تعلم اللغة الألمانية ليس بالأمر السهل، إذ تُعرف بصعوبة قواعدها النحوية واتساع مترادفاتها اللغوية، ولكن صعوبة اللغة لا يعني تجاهل إبداع الحضارة الألمانية.

تشتهر ألمانيا بكونها من رواد السينما الأوروبية بفضل مجموعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المميزة، ومؤخراً بدأت شبكة البث الرقمي الأمريكية "نتفليكس" تلتفت للدراما الألمانية وتوليها اهتماماً خاصاً بطرح عدة مسلسلات ناطقة بالألمانية حققت شعبية كبيرة بمرور الوقت.

وفي محاولة لمساعدة المهتمين بالثقافة الألمانية على تعلم اللغة والتمتع بفن مختلف، يستعرض موقع "إي أف" أفضل 10 مسلسلات ألمانية تعرض على "نتفليكس" حالياً.

1- Dark "ظلام"





إذا كنت من هواة مسلسلات الدراما والخيال العلمي، مثل Stranger Things "أشياء غريبة"، فمسلسل "دارك" خيار مثالي بالنسبة لك، ويتناول المسلسل قصة طفل مفقود، يحيط باختفائه غموض مريب، وتحاول 4 عائلات حل لفز اختفائه.

حقق الموسم الأول من المسلسل نجاحاً كبيراً، دفع شبكة "نتفليكس" إلى طرح موسم ثانٍ هذا الشهر، تم تصويره في ألمانيا أيضاً.

2- Türkisch für Anfänger "التركية للمبتدئين"





بدأ عرض المسلسل الكوميدي الألماني عام 2006، وسرعان ما حقق شعبية جارفة، وحوّل أبطاله إلى نجوم كبار، ويتناول المسلسل قصة لينا المراهقة "16 عاماً" التي تنهار حياتها فور علمها بخطبة والدتها من ضابط شرطة تركي، ويستعرض المسلسل بشكل كوميدي التضارب الواضح بين العالمين وأهمية تقبل الآخر.

3- Bad Banks "بنوك سيئة"





يتناول المسلسل عوالم الاستثمار البنكي، متنقلاً بين دول مختلفة منها فرانكفورت، ولوكسمبرج، ولندن، ويركز على عاملة بأحد البنوك تواجه أسابيع جحيمية في محاولة منها لإثبات جدارتها بالترقية.

4- Babylon Berlin "بابل برلين"





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يعتبر مسلسل "بابل برلين" الأعلى تكلفة بين المسلسلات الألمانية حتى الآن، وتدور أحداثه في عام 1920، ويركز على مفتش الشرطة الوسيم جيرون راث، بعد نقله إلى برلين للسيطرة على العصابات المحلية هناك بعد تنامي تجارة المخدرات وتفشي الفساد.

يساعد المسلسل متابعيه على تعلم الألمانية، فضلاً عن منحهم معلومات تاريخية مهمة خاصة عن حقبة ما بين الحربين العالميتين.

5- Charité "مستشفى شاريتي"

تدور أحداث المسلسل في عام 1988، حول ثلاثة علماء حصلوا على جائزة نوبل بفضل أبحاثهم في علم العلاج الكيميائي، وهم: روبرت كوخ، وفون بهرنج، وبول إيرلثيك.

يجمع المسلسل بين التسلية والتعليم، إذ يكشف لمتابعيه تاريخ الطب، والتطورات السياسية في ألمانيا في نهاية القرن الـ19.

6- Dogs of Berlin "كلاب برلين"





تدور أحداث المسلسل حول ضابطي شرطة ألمان مكلفين بمهمة إيجاد قاتل لاعب كرة قدم ألماني- تركي شهير، وبينما يصارع أحدهما لإيجاد القاتل وتحقيق العدالة، يستغل الآخر الجريمة لمصلحته الشخصية وللتحايل على القانون.

7- Berlin Station "محطة برلين"





يتناول المسلسل قصة المحلل المخابراتي دانيال ميلر الذي تم نقله إلى ألمانيا في مهمة سرية، يتضح فيما بعد أنه مكلف بإيجاد جاسوس في المخابرات الألمانية يكشف معلومات خطيرة.

8- Stromberg "سترومبرج"

إذا كنت من محبي المسلسل الأمريكي الكوميدي The Office "المكتب" فلابد أنك ستحب مسلسل "سترومبرج" الألماني، الذي يتناول قصة عدة موظفين يجمعهم مكتب واحد، والعلاقة التي تربطهم ببعضهم في إطار كوميدي.

يمتد المسلسل لـ6 مواسم، ويمثل فرصة مناسبة للتدرب على اللغة الألمانية، والاستمتاع بمتابعة الكوميديا الألمانية في نفس الوقت.

9- Weissensee "فايسينسي"





دراما ألمانية تدور خلال الثمانينيات، حول عائلتين فرقهما انقسام ألمانيا، ويتطرق المسلسل إلى أحداث مهمة في تاريخ ألمانيا، منها سقوط برلين وتأثير ذلك على الألمان في هذه الفترة.

10- Parfum "عطر"





المسلس مأخوذ عن رواية "The Perfume" للكاتب باتريك سوسكايند، وتدور أحداثه حول محققة شرطة يتناول حل لغز قتل 5 طالبات في المدرسة بطريقة بشعة.

