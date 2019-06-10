الموسيقار مارسيل خليفة يفتتح مهرجان بعلبك الدولى فى لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقار اللبنانى الكبير مارسيل خليفة لوضع بصمته الموسيقية الخاصة فى افتتاح فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان بعلبك الدولى فى لبنان، وذلك عبرحفل موسيقى ضخم فى تمام الثامنة والنصف مساء الجمعة 5 يوليو. ويخطف مارسيل قلوب جمهوره اللبنانى والعربى فى أولى فعاليات الموسم الجديد لأعرق المهرجانات اللبنانية الممتد عمره لأكثرمن 6 عقود، بتوليفة من أشهر أعماله الموسيقية والغنائية، مثل "إنى اخترتك يا وطني" و"يانسيم الريح" و"ريتا"، في سفح معبد باخوس التاريخى فى بعلبك، بمرافقة الأوركسترا الفيلهارمونيّة اللبنانيّة بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي وبمشاركة جوقة جامعة سيّدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة.

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