الفنان عمر خورشيد يحتفل بزفاف شقيقته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري الشاب عمر خورشيد بزفاف شقيقته، وشارك جمهوره في صورة من الحفل.

عمر نشر الصورة عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «زفاف أختي»، وتلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي هنأه.

وكان الفنان الشاب قد احتفل بعقد قران شقيقته منذ فترة، واتضح للجمهور أن شقيقته هي من والده فقط، وأن والده تزوج بعد ان انفصل عنه الفنانة علا رامي والدة عمر خورشيد.

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خورشيد الصغير ، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل، عشق التمثيل منذ الصغر ولذلك في بداية دراسته بالسنة الأولي بالمعهد العالي للفنون المسرحية اختاره أستاذه بالمعهد المخرج الكبير جلال الشرقاوي لبطولة مسلسل من إنتاجه بعنوان «أشرار طيبين»، تأليف أحمد عثمان، و إخراج أحمد السبعاوي.

كما شارك في عدد من الأعمال الفنية الأخرى في الدراما، ويحلم عمر خورشيد، بالوصول للعالمية ولذلك يسعى للتواصل مع منتجين عالمين لتحقيق حلمه.

وعمر خورشيد، هو زوج الفنانة المصرية ياسمين الجيلاني ووالد طفلتها الوحيدة، والتي أطلقا عليها اسم “ايما».