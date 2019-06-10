رامز أمير يكشف كواليس مشاهد الأكشن في «حملة فرعون».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبر الفنان المصري الشاب رامز أمير، عن سعادته بردود الأفعال حول فيلمه الجديد «حملة فرعون»، والمعروض في دور العرض ضمن سباق عيد الفطر.
ونشر رامز، فيديو من كواليس تصوير الفيلم عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «اكتر حاجة مفرحاني في رد فعل الجمهور هو إن في ناس مش مصدقة إن فعلا أنا اللي عملت مشاهد الأكشن اللي في الفيلم».
وأضاف: «الحمد لله كله بستر ربنا و تعب سنين عشان أوصل لمستوى يخليني أعمل نوعية الأكشن ده بنفسي».
وأنهى كلامه بقوله: «عملتلكم فيديو من الميكينج لمشاهد الأكشن بتاعي، يا رب يعجبكوا.. اه و حاجة أخيرة الناس اللي شايفة إن اللي عملته ده خطر!! حابب أقولكم إنى لسة معملتش حاجة.. أنا كنت بسخن بس».
فيلم «حملة فرعون»، بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.
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