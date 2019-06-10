حسين الجسمي يشوّق جمهوره لـ“أعز الناس”

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن النجم الإماراتي حسين الجسمي استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “أعز الناس”، خلال الأيام المقبلة، وهي من ألحانه وأشعار سلطان بن محمد. ونشر “الجسمي” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، برومو الأغنية، وعلق عليه قائلا: “قريبا أعز الناس”. تجدر الإشارة إلى أن تغريدة الجسمي لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيه الذين أعربوا عن حماسهم للأغنية المنتظرة.

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