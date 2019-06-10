وائل كفوري يُسيطر على خريطة مهرجانات لبنان الصيفية

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لجدول صيفي مزدحم بالحفلات والمهرجانات التي سيلتقي خلالها الجمهور ومحبّيه في لبنان.

ومن المقرر أن يحيي وائل كفوري خمسة من أكبر مهرجانات لبنان، حيث ستكون الإنطلاقة يوم 22 حزيران/يونيو ضمن فعاليات “مهرجان طرابلس الدّولي”، وبعدها سيكون للجمهور موعد خاص معه ضمن فعاليات مهرجان “أعياد بيروت” يوم 11 تموز/يوليو.

وفي 11 آب/أغسطس سيلتقي وائل كفوري محبّيه في “مهرجانات القبيات الدّولية”، وفي 17 الشهر عينه في “كاسكادا فيليج”، ويوم 23 الشهر يختتم الموسم في أضخم حفلات “مهرجانات صيدا الدّولية”.

تجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة لتكون بمثابة هدية منه لجمهوره قبيل انطلاق الموسم الصيفي.