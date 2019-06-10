إمنيم يلتقي الجمهور في أبوظبي

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متابعة بتجــــــــــرد: يحيي مغني الراب الأمريكي إمنيم حفلًا غنائيًا كبيرًا بمدينة أبوظبي في الإمارت العربية المتحدة خلال عام 2019 الجاري.
ومن المقرر أن يلتقي إمنيم الجمهور مساء 25 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل في “ياس إسلاند” – أبو ظبي، حيث سيقدّم مجموعة من أجمل أغنياته.
تجدر الإشارة إلى أن الجهة المنظمة للحفل أتاحت الحجز على التذاكر خلال الساعات الماضية.
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