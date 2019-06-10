ميدو يعتبر المقاصة من أفضل أندية الشرق الأوسط إداريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة، أن النادي يعتبر من أفضل الأندية في الشرق الأوسط على المستوى الإداري.

وعقد محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، مؤتمرا صحفيا، الإثنين، من أجل تقديم ميدو كمدير فني جديد للفريق خلفا لطلعت يوسف.

وقال ميدو، في المؤتمر، إن إدارة مصر المقاصة تمنح الحرية الكاملة للمدربين في العمل بالشكل الذي يحلو لهم، وهو ما يساعد المدربين على النجاح.