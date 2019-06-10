دي ليخت يكشف عن حديث رونالدو معه بعد مباراة هولندا والبرتغال

كشف ماتياس دي ليخت، مدافع المنتخب الهولندي، عن حديث كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، معه بعد المباراة التي جمعتهما مساء الأحد.

وتغلب منتخب البرتغال على نظيره الهولندي بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي استضافها ملعب الدراجاو، في نهائي دوري أمم أوروبا، ليحصد رفاق رونالدو النسخة الأولى من البطولة.

وقال دي ليخت في تصريحات نقلتها صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بعد المباراة: "رونالدو طالبني بالانتقال إلى يوفنتوس، لقد صُدمت بعض الشيء بسبب طلبه، ولذلك ضحكت".

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وأضاف: "في البداية لم أفهم ما قاله لي، ولكن الآن أنا ذاهب للحصول على إجازتي، وسأفكر بشكل جيد في الأمر الأفضل بالنسبة لي، وسأقوم باتخاذ القرار المناسب".

وأتم مدافع أياكس أمستردام الهولندي: "بالنسبة للاعب صغير مثلي من المهم الانتقال إلى نادٍ يمكنني اللعب فيه بشكل مستمر، هذا هو الأمر المهم".

وتتسابق العديد من الأندية الأوروبية على التعاقد مع المدافع الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على رأسها برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيان، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.