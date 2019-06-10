مجد موصللي كما لم تروه من قبل

حلّ مساء أمس النجم مجد موصللي ضيفًا مع مقدّمة البرامج كارلا حداد، ضمن برنامجها “Fi-male” الذي عاد بحلقته الأولى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

الحلقة كانت مليئة بأجواء من المرح والتسلية، أخبر فيها مجد العديد من الأمور وكشف عددًا من الحقائق للجمهور الذي لم يكن يعرفها من قبل، كما قدّم بعضًا من أغنياته المعروفة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل مميّز فملأ المكان بأجواء مميزة.

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هذا التفاعل انتقل الى مواقع التواصل حيث رصدنا العديد من التعليقات المواكبة للحلقة والتي اثنت على اطلالة مجد مع كارلا.

يذكر أن موصللي كان قد طرح منذ فترة وجيزة أغنيته الجديدة والتي جاءت بعنوان “تكرم”، نالت إعجاب المستمعين بشكل كبير ولافت، حيث راحوا يردّدونها ويتداولونها على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نجحت الأغنية في حصد أكثر من 270 ألف مشاهد على موقع يوتيوب في أقل من أسبوع من طرحها وتصويرها على طريقة الفيديو كليب. الأغنية من كلمات عامر لاوند، الحان سليم سلامة وتوزيع عمر صباغ وانتاج شركة تايغا، أما الفيديو فهو من إخراج هيفاء الفقيه.