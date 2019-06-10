ليدي غاغا تنفعلُ على جمهورها بسبب برادلي كوبر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدت المغنية ليدي غاغا معجبيها بعد أن ضغطوا عليها بالسؤال عن مكان الممثل برادلي كوبر، بعد أيام فقط من انفصاله عن صديقته إيرينا شايك.

وكانت ليدي غاغا، تُغني في لاس فيجاسن مساء السبت الماضي، عندما انفعلت على الجمهور أثناء وقوفها على خشبة المسرح، وسط تكهنات بأن الكيمياء بينها وبين كوبر تسبّبت في انفصاله.

وقبل أداء أغنية "Shallow" الخاصة بفيلمهما "A Star Is Born"، أخبرت الحشد: "كونوا لطفاء أو أغربوا عن وجهي"، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وانفصل الممثل برادلي كوبر عن صديقته عارضة الأزياء الروسية، إيرينا شايك الأسبوع الماضي، بعد أربع سنوات من المواعدة.

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وعقب انفصالهما رسميًا، تردّدت الشائعات بأن علاقتهما كانت "مُعلّقة بخيط رفيع" بعد أن فشل الثنائي في محاولة إنجاح علاقتهما.

وشوهدت إيرينا البالغة من العمر 33 عامًا، وهي تترك قصرها مع حقيبة مساء يوم الخميس.

وتأتي هذه التقارير بعد 4 أشهر من ملاحظة النظرات الرومانسية بين برادلي البالغ من العمر 44 عامًا، مع المغنية ليدي غاغا عندما أدّوا معًا أغنية "Shallow" الخاصة بفيلمهما "A Star Is Born" على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار.