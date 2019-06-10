يارا وحاتم العراقي بحفل عيد الفطر في كازينو لبنان

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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إحتفل النجمان يارا وحاتم العراقي بعيد الفطر السعيد في صالة السفراء في كازينو لبنان وسط حشد من الجمهور اللبنانيّ والعربي الذي إحتشد لحضور حفلة مميزة اقامتها شركةPGM التي يرأسها السيد باسكال مغامس.

قدّم الحفل الإعلامي رجا ناصر الدين، وقدّم كلّ من الفنّانين يارا وحاتم العراقي باقة من أجمل أغانيهما التي تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكل مميّز.