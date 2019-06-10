شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم من السعودية إلى الساحل لقضاء أجازة الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت الفنانة مى سليم الى الساحل الشمالى أمس الأحد لقضاء أجازة الضيف بصحبة عائلتها هناك، وذلك بعد عودتها مباشرة من السعودية، حيث تواجدت هناك لمدة 5 أيام بسبب العرض المسرحى "فوق كوبرى ستانلى" الذى قدمته مع محمد خلال أيام عيد الفطر لى مسرح دار العلوم بمدينة الرياض.

المسرحية بطولة محمد سعد ومى سليم ووزيو وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين وعرضت أيام 5 و 6 و 7 يونيو الجارى، بحضور جماهيرى كامل العدد، حيث تعد هذه المسرحية هي الثانية لمحمد سعد في السعودية بعد مسرحية "صبح صبح" التي أقيمت في الرياض.

وتسجل المسرحية العمل الثانى الذى يجمع مى سليم ومحمد سعد بعد فيلم "محمد حسين" المعروض حالياً فى موسم عيد الفطر السينمائى، وهو بطولة محمد سعد وسمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وإخراج محمد على، وتدور أحداث العمل حول سائق "محمد سعد" يعمل في أحد الفنادق الكبيرة ويتورط مع رجال المافيا وتحدث مطاردات بينهم.

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مى سليم ومحمد سعد

مى سليم وويزو