شكرا لقرائتكم خبر عن سبب عدم اجتماع رامى مالك ودانيال كريج إلى الآن فى جيمس بوند 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن تم الإعلان عن انضمام نجم الأوسكار رامى مالك ذى الأصول المصرية إلى كتيبة فيلم جيمس بوند 25 بصحبة النجم دانيال كريج بعدما فاز بجائزة الأوسكار وترقب الجمهور الفيلم إلى حد كبير، خاصة أنه يعد آخر أجزاء سلسلة جيمس بوند مع دانيال كريج الذى يعتبره كثيرون أفضل من قام بالدور ضمن قائمة النجوم الذين لعبوا أشهر شخصية فى السينما العالمية، .. لذا بات الجميع يتساءل عن السبب وراء عدم اجتماع كريج مع رامي مالك إلى الآن فى أى مشهد حتى الآن ولو فى صورة واحدة، وهو ما نسرد تفاصيله فى السطور التالية حيث يرجع الأمر لسببين.





الأول هو أن فريق العمل قرر عدم بدء التصوير قبل شهر سبتمبر القادم نظراً لأن النجم رامى مالك ينشغل حالياً بتصوير مشاهده فى الجزء الأخير من سلسلة المسلسل الشهير Mr. Robot، بينما السبب الثانى فيعود إلى إصابة دانيال كريج فى قدمه ما يجعله لا يستطيع تصوير مشاهده فى الفيلم حتى الآن بسبب تلك الإصابة التي ستمنعه من تأدية مشاهد الأكشن خلال العمل.

Advertisements





جدير بالذكر أن رامى مالك من المفترض أن يجسد خلال أحداث الجزء الأخير من الفيلم شخصية الشرير الذى يسعى للقضاء على جيمس بوند، وهو الأمر الذى شوق به جمهوره ومتابعيه بعدما انضم للفيلم وأكد على أنه سيظهر فى دور الشرير بشكل مغاير تماماً عما اعتادوا منه.