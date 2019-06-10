شكرا لقرائتكم خبر عن بيان توضيحى لنقابة الموسيقيين: إلغاء وقف شيرين جاء بعد اعتذارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا توضيحيا جاء فيه أن النقابة ألغت قرار وقف الفنانة شيرين عبد الوهاب من نقابة المهن الموسيقية بناء على اعتذارها للشعب المصرى والنقابة، على ما بدر منها أثناء حفلها بدولة البحرين.

وأضاف البيان أن النقابة اكتفت بفترة الإيقاف السابقة والتى تجاوزت الشهرين، وإلغاء قرار الإيقاف، وتوضح النقابة أن الإفادة التى نشرت لم تكن تبين سبب الإلغاء، ولذلك لزم التنويه.