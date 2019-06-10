شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كلمات أغنية "ملايين" لمحمود العسيلى قبل طرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح المطرب محمود العسيلى خلال أيام أغنية جديدة بعنوان "ملايين"، على قناته الرسمية يوتيوب، بعد انتهائه من تسجيلها، وقام بتصويرها فى دولة البرتغال.
وننشر أول مقطع من الأغنية وهي "ملايين أكيد جنبي، وعمري في يوم ما شفت كده، حيرانين عيوني تايهين، في نظرة عين خدتني أنا".
بينما يستعد العسيلى لإحياء حفل غنائى الجمعة المقبلة، ويقدم فيه العديد من أغانيه المتنوعة منها "مش مضمون، وزى الهوى، وحلم بعيد وفى حتة تانية، وغيرها من أغاينه.
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