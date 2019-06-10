منة فضالي تعلن عن "جوازة مرتاحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعلنت الفنانة منة فضالي عن عرض مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم "جوازة مرتاحة" والمقرر عرضها على أحد مسارح الفنادق الشهيرة بالغردقة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت "منة" البوستر الدعائي للمسرحية، وعلقت: "بسم الله توكلنا علي الله جوازه مرتاحة، منه فضالي وأحمد صفوت وأحمد الدمرداش إخراج محمد جبر". مسرحية "جوازة مرتاحة" بطولة منة فضالي وأحمد صفوت وأحمد الدمرداش، من تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر". آخر أعمال منة فضالي كان مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي" مع بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي.



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