بعد بيان مزور أساء لفنانين.. محامي "الممثلين": لم نتهم أحدًا في بلاغنا أمام النائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

قال شعبان سعيد الممثل القانوني لنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن البلاغ الذي تقدمت به النقابة اليوم الإثنين بشأن البيان المزور المنسوب إليها لم يوجه الاتهام إلى شخص أو جهة معينة، وإنما طلب التحقيق في الواقعة التي تسيء إلى الفن المصري والقائمين عليه.

وتقدم ممثل النقابة وكيلاً عن النقيب الدكتور أشرف حسن زكي ببلاغ للنائب العام حمل رقم 7899 لسنة 2019 عرائض النائب العام، جاء فيه أنه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور مزور منسوب صدوره لنقابة المهن التمثيلية يحمل خاتمًا وتوقيعًا مزورًا، فحواه أن نقابة المهن التمثيلية تحذر من بعض الأسماء المطلوبة للتحقيق في قضايا نصب باسم النقابة وإنتاج أعمال منافية للآداب وانتهاك حقوق النقابة وتشوية سمعة الفن المصري".

كما حذر "البيان المزور" الوجوه الجديدة من عدم التعامل مع عدد من النقابيين، وأن التعامل يكون من خلال النقابة، والجهات المعتمدة منها، وذكر عدد من الأشخاص المطلوب التحقيق معهم.

وعلق أشرف طلبة سكرتير نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك": " تعلن نقابة المهن التمثيلية أنه لا علاقة لها نهائيًا بهذا المنشور الذى انتشر على السوشيال ميديا.. ولا بأسماء الأشخاص الموجودة فيه.. وأن هذا المنشور مزور، كما أن خاتم النقابة وتوقيع النقيب مزوران ولا أساس لهما من الصحة.. وسوف تتخذ النقابة كل الإجراءات القانونية بصدد هذا التزوير".​