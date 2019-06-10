محمد إمام عن السقا ": اللي كسر الدنيا زينا هنقوله ياعمنا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد إمام صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع ":إنستجرام".
وظهر إمام في الصورة وهو يعانق السقا، بأحد الصالات الرياضية، وعلق:" اللي كسر الدنيا زينا هنقوله ياعمنا، ترندات مصر بتتمرن، هوجان بيمسي على ولد الغلابة".
"هوجان" عُرض خلال شهر رمضان، وشارك في بطولته محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".
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