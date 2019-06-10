"كان بيعمل فينا مقالب بالكواليس".. محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل تجربته مع رامز في "سبع البرمبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب نجم مسرح مصر الفنان محمد عبدالرحمن، الشهير بـ"توتا"، عن سعادته بنجاح فيلم "سبع البرمبة" بجانب النجم رامز جلال، الذي ينافس على شباك التذاكر في موسم أفلام عيد الفطر.

وعبر توتا عن سعادته، في تصريحات خاصة لمصراوي قائلا: "الحمد الله الناس مبسوطة جدا من الفيلم ووصلني العديد من ردود الأفعال من الجمهور وأصدقائي، التي أسعدتني بنجاح الفيلم بشكل عام وإعجابهم بدوري بشكل خاص".

وأوضح: "هناك العديد من الإشادات بالفيلم عبر "السوشيال ميديا"؛ لأنه فيلم كوميدي اجتماعي يناسب جميع الأعمار، وخاصة العائلات إلى جانب تحقيق إيرادات كبيرة".

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وعن تقديمه شخصية مهندس ديكور أشار إلى "أنه يقدم هذه الشخصية، لأول مرة، في مسيرته الفنية، وأنها شخصية كوميدية وشريك رامز جلال في مكتب الديكور".

وأضاف: "إنه سعيد جدا بالتعاون مع رامز جلال متمنياً أن يستمر التعاون بينهما في أعمال عدة، رغم أنه مبيسكتش بس ده خفيف، وطول ما كنا بنصور كان بيعمل فينا مقالب، فجأة تلاقي صاروخ جايلك من هنا أو تحت رجلك بعدها تلاقي فجأك بمقلب جديد".

فيلم "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال وجميلة عوض ومحمد عبدالرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبوعوف، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.