عرض "الكنز" و"سمبين" في نادي السينما الإفريقية بـ"الهناجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

بحضور د. إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والكاتب عبدالرحيم كمال، يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة د. فتحي عبدالوهاب، وبالتعاون مع مكتب الشباب الإفريقي، برئاسة نائب رئيس اتحاد الشباب الإفريقي، حسن غزالي وبحضور مائة شاب قيادي تنفيذي من منحة ناصر للقيادة التي ينظمها مكتب الشباب الإفريقي- يُعرض الفيلم الروائي الطويل "الكنز" من مصر للمخرج شريف عرفة، بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم حول "حسن بشر" الذي قرر العودة من أوروبا، بعد دراسته لعلوم المصريات لمنزل العائلة بالأقصر ليجد وصية كتبها له والده ومذكرات مكتوبة بخط اليد منسوبة للبطل "علي الزيبق" ليبحث حسن خلال كل هذا عما تركه والده له.

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كما يعرض بمناسبة ذكرى المخرج السنغالي الراحل عثمان سمبين والذي يلقب برائد السينما الإفريقية الفيلم التسجيلي "سمبين" للمخرجين سامبا جادجيجو وجاسون سيلفرمان؛ وذلك في إطار مشروع سمبين عبر إفريقيا، الذي يقام بالتزامن في 28 دولة إفريقية في نفس الوقت، ويتناول الفيلم حياة سمبين الذي ولد عام 1923، وتوفي في عام 2007.

تبدأ العروض الأربعاء القادم 12 يونيو في تمام السادسة مساءً بسينما الهناجر، وتقام ندوة بعد الأفلام تديرها المخرجة عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر، والناقد فاروق عبدالخالق.

نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تحت شعار مهرجان على مدار العام، وتقام الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر من 13 إلى 19 مارس 2020، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارة السياحة والشباب والرياضة والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر.