بالفيديو: ابنة شيرين عبد الوهاب ترقص باحترافية على أنغام أغنية لوالدتها

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، مقطع فيديو لابنتها الصغيرة “مريم” وهي ترقص على أغنية “زمان” من إحدى أغانيها التي طُرحت عام 2018 ضمن ألبوم “نساي”. وظهرت مريم خلال مقطع الفيديو تتراقص وتتمايل بفستان أسود قصير وشعر كيرلي (مجعد)، وأرفقت شيرين تعليقًا على الفيديو باللغة الإنجليزية قائلةً: “أميرتي”.

وحظي مقطع الفيديو المصور باستحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير من الرواد معه، وحصد أكثر من مليون مشاهدة وآلاف التعليقات.

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