سخر النجم محمد هنيدي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من تجسيده لشخصية "عقلة الإصبع" في فيلمه الجديد "كينج سايز" المقرر طرحه في عيد الأضحي المقبل. وأضاف "هنيدي" قائلا:" طبعا أنا ممكن اغفلكوا وأعمل دور عملاق .. بس كدة المنتج هيغرم بتاع مليار جنيه في الجرافيك.. فاختارنا الارخص". مليار جنيه في الجرافيك.. فاختارنا الارخص". يذكر أن الفنان محمد هنيد أعلن اليوم الإثنين عن اسم فيلمه الجديد الذي يقدم من خلال شخصية "عقلة الإصبع" وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، Advertisements قائلا:" توكلنا على الله .. اسم فيلمي الجديد كينج سايز وهيكون عن عقلة الأصبع .. استنوا الإعلان الأول بكرة بإذن الله يلا كل حد هيستنى الإعلان لايك". يذكر أن فيلم "كينج سايز" للنجم محمد هنيدي من أنتاج وليد صبري، وتاليف عمر طاهر، واخراج إسلام خيري، والمأخوذ عن قصة "عقلة الأصبع"، ويعتمد على الجرافيك بشكل كبير.

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كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. هنيدي يرفض تجسيد دور العملاق بفيلمه "كينج سايز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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