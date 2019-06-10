ليلى علوي توجه رسالة لأول متحدث رسمي من "متلازمة داون"

وجهت النجمة ليلي علوي رسالة لأول متحدث ر سمي من متلازمة داون، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "محمد الحسيني أول متحدث رسمي من متلازمة داون في مصر والوطن العربي للأمم المتحدة..أنا شخصياً فخورةبيك أنا ولكل المصريين أنت بتثبت إن مافيش حاجه اسمها مستحيل بالتحدي وإصرارك وثقتك في نفسك، و بوجه أيضا التحية لوالدتك السيدة هالة الطوبجي على إيمانها بقدراتك،
يذكر أن الفنانة ليلى علوي تستعد لطرح فيلمها "التاريخ السري لكوثر" و هو بطولة كل من زينة، محن محي الدين، فراس سعيد، أحمد حاتم، و من تأليف و إخراج محمد أمين.
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