ليلى علوي توجه رسالة لأول متحدث رسمي من "متلازمة داون"

وجهت النجمة ليلي علوي رسالة لأول متحدث ر سمي من متلازمة داون، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "محمد الحسيني أول متحدث رسمي من متلازمة داون في مصر والوطن العربي للأمم المتحدة..أنا شخصياً فخورة

بيك أنا ولكل المصريين أنت بتثبت إن مافيش حاجه اسمها مستحيل بالتحدي وإصرارك وثقتك في نفسك، و بوجه أيضا التحية لوالدتك السيدة هالة الطوبجي على إيمانها بقدراتك،

ودعمها ليك اللي كان سبب كبير في تحقيق المعجزة... ربنا يحميك، أنت شرف لينا ومفروض كلنا نتعلم منك".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي تستعد لطرح فيلمها "التاريخ السري لكوثر" و هو بطولة كل من زينة، محن محي الدين، فراس سعيد، أحمد حاتم، و من تأليف و إخراج محمد أمين.