شاهد.. محمد رمضان يحتفل بوصوله للعالمية

أعلن النجم محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفديوهات "إنستجرام"، أن قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب دخلت ضمن أعلى ١٠٠ قناة على مستوى العالم من بداية عام٢٠١٩ وترتيبها الآن٤٧.

يذكر أن يستعد الفنان محمد رمضان لطرح كليب "بابا" و هو من إخراج أحمد عبد الواحد.