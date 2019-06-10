فن ومشاهير

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بوصوله للعالمية

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شاهد.. محمد رمضان يحتفل بوصوله للعالميةمحمد رمضان

أعلن النجم محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفديوهات "إنستجرام"، أن قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب دخلت ضمن أعلى ١٠٠ قناة على مستوى العالم من بداية عام٢٠١٩ وترتيبها الآن٤٧.

 

يذكر أن يستعد الفنان محمد رمضان لطرح كليب "بابا" و هو من إخراج أحمد عبد الواحد.

 

دخلت ضمن أعلى ١٠٠قناة على مستوى العالم من بداية عام٢٠١٩ وترتيبها الآن٤٧ وإنتظروا قريباً كليب #بابا #top100 #th47 #youtube #music #papa #musicvideo #soon #mohamed_ramadan #mohamedramadan #ثقة_في_الله_نجاح

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on Jun 10, 2019 at 5:47am PDT

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