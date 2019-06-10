في ذكرى ميلاده.. النبطشي والركين أبرز أعمال محمود عبد المغني



يحل اليوم الـ10 من يونيو ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد المغني، الذى ولد عام 1979، حيث تسلسل إلى أذهان الجمهور وخطف الأنظار بشخصية "وهدان" في فيلم عبود على الحدود، ثم انطلقت أدواره تتصاعد حتى وصل إلى النجومية من خلال مشاركته في أكثر من 60 عملًا متنوعًا بين التليفزيون والسينما.

ومن خلال هذا التقرير تستعرض بوابة "الوفد" أبرز الأعمال الفنية التى قام بها خلال مسيرته الفنية:_

الأفلام السينمائية

صايع بحر

يعد دور "عماد" الذى قام به محمود عبد المغني في فيلم صايع بحر من أبرز الأعمال السينمائية التى قدمه في بداية مشواره الفني مع الفنان أحمد حلمى وريكو.

ملاكى إسكندرية

وتتصاعد أعماله الفنية ليأتي دوره في فليم ملاكى إسكندرية حيث قام بدور "فتحى" الذى قدم من خلاله تجسيد شخصية غامضة يحاول مساعدة "أدهم" الذى يقوم بدوره أحمد عز في البحث عن الجاني وفي النهاية يتضح أنه فتحي شقيق سحر وهو قاتل حسين نصحي.

الجزيرة

وشارك الفنان محمود عبد المغني مع الفنان أحمد السقا في فيلم الجزيرة حيث جسد من

خلال أحداث الفيلم دور الضابط للتحقيق في هذا الأمر مع الفنان خالد الصاوي.رد فعلوجاء دوره في فيلم رد فعل كأحد الأدوار الهامة التى قدمها حيث قام بدور "الدكتور طارق" الذي يعمل ضمن الطب الشرعي، ويتولى تقديم تقارير طبية في عدة جرائم تحدث في عمارة سكنية واحدة، يقوم الضابط حسن (عمرو يوسف) بالتحقيق فيها.النبطشيوقدم دور البطولة المطلقة من خلال فيلم النبطشي الذى قدم من خلاله دور "سعد" الذى يعمل نبطشي بالأفراح، وهو الشخص الذي يتولى تقديم المغنين والفقرات الاستعراضية على خشبة المسرح في الأفراح الشعبية، يبحث هذا الشاب عن فرصة لتحقيق ذاته وأحلامه، كي يخرج من البيئة التي يعيش فيها هو وأمه و يتزوج ممن يحب، ولكنه يواجه العديد من المشاكل في سبيل تحقيق ذلك و منها وفاة اخوة بسبب تعطيه للمخدرات.المسلسلات التليفزيونيةشيخ العرب همامقدم من خلال هذا المسلسل دور مختلف حيث جسد فيه دور "جابر" اللص التائب المحب ذو الحنجرة الجميلة والصديق والخادم الوفي، وكان دورا محوريًا وهامًا في العمل.الركينويأخذ دور البطولة المطلقة من خلال دوره في مسلسل الركين حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي فهو يجسد دور الشاب الحاصل على مؤهل متوسط ويعيش برفقة أهله في منزل متواضع، يتمرد على حاله ويحاول في شكل إيجابي الكفاح للحصول على عمل شريف يؤهله لحياة أفضل.ظل الرئيسيعتبره دوره في المسلسل من أفضل أدواره التي نالت إعجاب النقاد والجمهور من خلال مشاركته في مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال، والمعروض في موسم دراما رمضان 2017، حيث جسد دور "حازم صقر" ظابط الشرطة.الجماعة 2قدم دور "محمود عبد اللطيف" في مسلسل الجماعة 2، وصرح في أحد المواقع بأن هذا الدور يعتبر مشاركة بسيطة تمثل له بمثابة شرف وخطوة مهمة فى تاريخه الفن.الحساب يجمعوأخر أعماله السينمتائية دوره في مسلسل الحساب يجمع مع الفنانة يسرا حيث جسد دور "نور" وتدور أحداث العمل في إطار درامي مشوق داخل عالم العاملات بالمنازل حيث تدير سيدة من منطقة شعبية تدعى نعيمة مكتبًا للعاملات والخادمات وطبخ الأطعمة للمناسبات، ومن خلال عملها تتمكن من كشف عمليات سرقة وقتل وابتزاز تقع داخل العديد من البيوت التي تعمل بها.