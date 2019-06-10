في ذكرى ميلاده.. النبطشي والركين أبرز أعمال محمود عبد المغني

خلال أحداث الفيلم دور الضابط للتحقيق في هذا الأمر مع الفنان خالد الصاوي.
يحل اليوم الـ10 من يونيو ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد المغني، الذى ولد عام 1979، حيث تسلسل إلى أذهان الجمهور وخطف الأنظار بشخصية "وهدان" في فيلم عبود على الحدود، ثم انطلقت أدواره تتصاعد حتى وصل إلى النجومية من خلال مشاركته في أكثر من 60 عملًا متنوعًا بين التليفزيون والسينما.
ومن خلال هذا التقرير تستعرض بوابة "الوفد" أبرز الأعمال الفنية التى قام بها خلال مسيرته الفنية:_
الأفلام السينمائية
صايع بحر
يعد دور "عماد" الذى قام به محمود عبد المغني في فيلم صايع بحر من أبرز الأعمال السينمائية التى قدمه في بداية مشواره الفني مع الفنان أحمد حلمى وريكو.
ملاكى إسكندرية
وتتصاعد أعماله الفنية ليأتي دوره في فليم ملاكى إسكندرية حيث قام بدور "فتحى" الذى قدم من خلاله تجسيد شخصية غامضة يحاول مساعدة "أدهم" الذى يقوم بدوره أحمد عز في البحث عن الجاني وفي النهاية يتضح أنه فتحي شقيق سحر وهو قاتل حسين نصحي.
الجزيرة
وشارك الفنان محمود عبد المغني مع الفنان أحمد السقا في فيلم الجزيرة حيث جسد من
رد فعل
وجاء دوره في فيلم رد فعل كأحد الأدوار الهامة التى قدمها حيث قام بدور "الدكتور طارق" الذي يعمل ضمن الطب الشرعي، ويتولى تقديم تقارير طبية في عدة جرائم تحدث في عمارة سكنية واحدة، يقوم الضابط حسن (عمرو يوسف) بالتحقيق فيها.
النبطشي
وقدم دور البطولة المطلقة من خلال فيلم النبطشي الذى قدم من خلاله دور "سعد" الذى يعمل نبطشي بالأفراح، وهو الشخص الذي يتولى تقديم المغنين والفقرات الاستعراضية على خشبة المسرح في الأفراح الشعبية، يبحث هذا الشاب عن فرصة لتحقيق ذاته وأحلامه، كي يخرج من البيئة التي يعيش فيها هو وأمه و يتزوج ممن يحب، ولكنه يواجه العديد من المشاكل في سبيل تحقيق ذلك و منها وفاة اخوة بسبب تعطيه للمخدرات.
المسلسلات التليفزيونية
شيخ العرب همام
قدم من خلال هذا المسلسل دور مختلف حيث جسد فيه دور "جابر" اللص التائب المحب ذو الحنجرة الجميلة والصديق والخادم الوفي، وكان دورا محوريًا وهامًا في العمل.
الركين
ويأخذ دور البطولة المطلقة من خلال دوره في مسلسل الركين حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي فهو يجسد دور الشاب الحاصل على مؤهل متوسط ويعيش برفقة أهله في منزل متواضع، يتمرد على حاله ويحاول في شكل إيجابي الكفاح للحصول على عمل شريف يؤهله لحياة أفضل.
ظل الرئيس
يعتبره دوره في المسلسل من أفضل أدواره التي نالت إعجاب النقاد والجمهور من خلال مشاركته في مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال، والمعروض في موسم دراما رمضان 2017، حيث جسد دور "حازم صقر" ظابط الشرطة.
الجماعة 2
قدم دور "محمود عبد اللطيف" في مسلسل الجماعة 2، وصرح في أحد المواقع بأن هذا الدور يعتبر مشاركة بسيطة تمثل له بمثابة شرف وخطوة مهمة فى تاريخه الفن.
الحساب يجمع
وأخر أعماله السينمتائية دوره في مسلسل الحساب يجمع مع الفنانة يسرا حيث جسد دور "نور" وتدور أحداث العمل في إطار درامي مشوق داخل عالم العاملات بالمنازل حيث تدير سيدة من منطقة شعبية تدعى نعيمة مكتبًا للعاملات والخادمات وطبخ الأطعمة للمناسبات، ومن خلال عملها تتمكن من كشف عمليات سرقة وقتل وابتزاز تقع داخل العديد من البيوت التي تعمل بها.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. النبطشي والركين أبرز أعمال محمود عبد المغني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.